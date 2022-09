0 Facebook Vince chi non vota e Meloni batte il Pd. Flop Salvini, tiene Berlusconi, Conte porta su il M5S Politica 26 Settembre 2022 00:04 Di redazione 1'

Elezioni politiche 2022. Dopo gli exit poll sono state pubblicate le proiezioni. Il centrodestra è dato in netto vantaggio rispetto al centrosinistra. Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni è il primo partito con il Pd che insegue ma con distacco. La leader di FdI potrebbe diventare la prima donna premier.

Crolla la Lega, tiene Forza Italia, confermato il trend di crescita del Movimento 5 Stelle. Và ma non sfonda il Terzo polo. Italexit di Paragone non raggiunge la soglia del 3%. Flop di Di Maio e De Magistris. Si prospetta un’astensione da record soprattutto in Campania.