Il Movimento 5 Stelle trionfa a Napoli, il commento di Conte: "Ci davano in picchiata. Lottiamo per ridurre divario tra Nord e Sud"
26 Settembre 2022

Il Movimento 5 Stelle ha ottenuto un vero e proprio trionfo al Sud, in particolar modo a Napoli. Il leader. Giuseppe Conte, ha incontrato la stampa nella notte ed ha espresso il suo giudizio su queste elezioni mostrando tutta la sua soddisfazione per gli ottimi risultati ottenuti.

“Tutti ci davano in picchiata e la rimonta è stata significativa: siamo la terza forza politica e quindi abbiamo una grande responsabilità“, sono le parole del presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, a margine dell’incontro con la stampa per commentare il risultato elettorale: “Abbiamo una grande responsabilità. Saremo all’opposizione con coraggio e determinazione, concentrati per portare avanti il nostro programma”.

Dobbiamo ridurre le disuguaglianze tra Nord e Sud

“Saremo intransigenti“, assicura il leader del M5s: “Il centrodestra non è maggioranza nel Paese”, afferma Conte parlando di “un cortocircuito frutto della legge elettorale“. Poi il commento al grandissimo trionfo al Sud: “Il M5s sarà primo partito al Sud e pur andando da soli rischiamo di prendere diversi collegi uninominali, un dato molto importante a livello politico”. L’obiettivo per i 5 Stelle saranno “Le battaglie per ridurre le diseguaglianze e per ridurre il divario tra Nord e Sud“.