Orrore a Latina, la madre fa shopping in un negozio: orco avvicina bimba e la violenta, arrestato Cronaca 26 Settembre 2022

Orrore in quel di Latina, un 65enne avrebbe abusato di una bambina lasciata per qualche minuto da sola dai genitori. A riportare la notizia è Latina Oggi.

Bimba abusata da 65enne: il racconto choc

La piccola si sarebbe fidata di un signore che, probabilmente, conosceva solo di vista. L’orco l’avrebbe convinta a seguirlo per poi abusarne. La bimba, una volta tornata dai genitori, li avrebbe messi al corrente del fatto scoppiando in un mare di lacrime. Dopodiché è stata portata in ospedale per essere visitata, poi la denuncia dei genitori in questura.

Arrestato l’orco

I pm hanno ritenuto coerente e genuino il racconto della piccola, il 65enne è stato fermato e posto agli arresti domiciliari: su di lui pende l’accusa di reato grave, violenza sessuale aggravata ai danni della minore.