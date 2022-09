0 Facebook Antonino parla di Belen: “Scappavo di casa quando litigavo con lei”, la regia censura il motivo Spettacolo 22 Settembre 2022 17:23 Di Fabiana Coppola 2'

Antonino Spinalbese è inevitabilmente il protagonista del Grande Fratello Vip. L’ex compagno di Belen Rodriguez è entrato nella casa più spiata d’Italia, nonostante pare che non sia piaciuto molto all’argentina, ma ovviamente le sue parole vano subito alla loro storia. I due sono stati insieme meno di un anno e hanno avuto la bambina, Luna Marì, poi si sono lasciati.

Oggi la Rodriguez è tornata a sorridere tra le braccia di colui che pare sia il suo unico amore, Stefano de Martino, mentre Spinalbese, nonostante i rumors, si dice single. Entrato nel reality show più seguito d’Italia però non ha potuto fare a meno di dire la sua sulla relazione con Belen. Prima dell’ingresso in casa infatti Belen pare abbia detto al parrucchiere di non parlare nè di lei né della bambina. Ma a quanto pare non sarà semplice.

La scorsa sera Charlie Gnoccchi ha chiesto ad Antonino il motivo della fine della relazione e lui ha spiegato: “C’erano i fotografi, i gossip, il suo mondo. C’erano poi tanti problemi che si sono creati. Eravamo due cose troppo diverse, due mondi distanti. Se uno si vuole bene dici che basta? Oddio non lo so se basta il bene in una storia. Adesso penso che doveva andare così. Poi io me ne andavo sempre di casa. Litigavamo e me ne andavo, scappavo. Io odio i litigi e quindi reagivo scappando”, infine ha concluso: “Dopo quello che è successo, se non fossi diventato padre sarei andato via all’estero”. A quel punto la regia ha tagliato. Evidentemente tutti temono la censura imposta da Belen.

Poi le parole su Luna: “La mia bambina per me è tutto. Mi manca ma so che fuori ha tutto l’amore. Ha la madre e anche tutti i nonni. Sì ha mia madre e poi i genitori di lei che sono entrambi in Italia. Pensa che io da giovane volevo sposarmi e non volevo figli. Dicevo sempre che non mi vedevo papà e invece poi la vita ti mette davanti a cose inaspettate. Però non rinnego nulla con la mia ex, anche perché poi abbiamo avuto una bimba splendida”.