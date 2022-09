0 Facebook Lutto in Campania, si piange la morte di Sonya: lascia marito e due figli Cronaca 26 Settembre 2022 17:37 Di redazione 1'

Lutto in quel di Sessa Aurunca, nel Casertano: si piange la morte di Sonya Assel, 29enne residente nella frazione di Casamare.

Lutto in Campania, si piange la morte di Sonya; lascia marito e due figli

La giovane lascia un marito e due figli: combatteva da molto tempo contro il brutto male che l’ha portata via. L’intera comunità la ricorda come una ragazza sempre disponibile con il prossimo e di una gentilezza inaudita.

La pagina Facebook ‘Generazione Aurunca‘ le ha dedicato un messaggio di cordoglio: “Il Territorio Aurunco è in lutto per la improvvisa scomparsa dell’amata Sonya Assel 29 anni di Casamare. Lascia due figli ed un marito amorevole. Sonya era impegnata in prima linea per la sua frazione. La piangono familiari ed amici“.

IL POST SUI SOCIAL