Paura a Barra, tentano rapina al distributore carburanti e sparano in aria Cronaca 25 Settembre 2022

Grosso spavento in quel di Barra, quartiere di b. Due soggetti hanno provato a portare via l’incasso di un distributore carburanti.

Barra, tentano rapina al distributore carburanti e sparano in aria

Siamo in quel di via della Villa Romana, due malviventi, con tanto di volto travisato, vogliono portare via l’incasso della giornata, Decidono quindi di puntare un’arma contro uno dei titolari. Alla reazione della vittima, uno dei due criminali ha anche esploso diversi colpi in aria per poi darsi alla fuga col complice.

Indagini in corso

Sul posto sono stati rinvenuti due bossoli. Ad intervenire i carabinieri del nucleo Radiomobile di Napoli. In corso le indagini per chiarire il prima possibile l’intera dinamica.