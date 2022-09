0 Facebook Dramma durante le votazioni, giovane si suicida nella scuola del Casertano Cronaca 25 Settembre 2022 18:56 Di redazione 2'

Dramma nel Casertano, un uomo di origini bulgare si è ucciso accanto il seggio durante le votazioni di oggi domenica 25 settembre. A riportare la notizia è CasertaNews.

Siamo in via Como, a Mondragone, presso il seggio della scuola secondaria statale di primo grado ‘Vinci-Buonarroti‘. Intorno alle 13, un ragazzo bulgaro ha tentato il suicidio, impiccandosi da una tettoia. Il corpo senza vita del ragazzo è precipitato poi all’interno del seggio elettorale tra l’incredulità dei presenti.

I soccorritori del 118 arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul posto anche i carabinieri del Reparto Territoriale Locale, gli agenti della municipale e la Digos.

Il messaggio di cordoglio del sindaco di Mondragone

Il sindaco di Mondragone Francesco Lavanga ha espresso il suo cordoglio attraverso un messaggio sui social: “Oggi è un giorno di profonda tristezza per la nostra comunità per la morte del giovane ragazzo di nazionalità bulgara nel cortile della scuola media Michelangelo Buonarroti.

La mia solidarietà e vicinanza profonda ai familiari della vittima. Al cospetto di una morte non ci sono mai le parole giuste, occorre solo far silenzio e provare a mettersi in discussione poiché ognuno ha il dovere di fare e dare sempre di più“.

