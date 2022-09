0 Facebook Anna Tatangelo e Livio Cori, amore al capolinea, lei avvistata a Milano: “Nella vita allontanati dal modo di essere diversi” Spettacolo 14 Settembre 2022 15:55 Di redazione 1'

Anna Tatangelo e Livio Cori hanno definitivamente lasciato stare la loro storia d’amore. I due, come riporta il settimanale Chi, si sono definitivamente lasciati. Dopo una crisi quest’estate erano stati paparazzati insieme al mare dal settimanale Diva e Donna, ma a quanto pare la storia è al capolinea.

Come racconta il settimanale diretto da Alfonso Signorini, tara la Tatangelo e Cori ci sarebbero “differenti visioni della vita che li hanno allontanati”. Il magazine non si concentra molto su questa storia terminata, ma pare proprio che non ci siano terzi incomodo. A guardare le stories su Instagram della bella cantante di Sora, ci pare felice di condividere i suoi momenti da single o da mamma in compagnia del figlio Andrea.

Anna Tatangelo a breve tornerà in televisione con una nuova stagione del suo programma, Scene da un matrimonio, nel ruolo di presentatrice. L’ex fidanzato conduce la sua carriera discografica senza essere sotto i riflettori.