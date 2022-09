0 Facebook Paura a Napoli, 21enne investito da autobus: è ricoverato in prognosi riservata Cronaca 23 Settembre 2022 09:32 Di redazione 1'

Grosso spavento ieri, giovedì 22 settembre, intorno all’ora di pranzo nel cuore di Napoli. Un autobus ha investito un giovane di 21 anni. Il ragazzo ora si trova ricoverato all’Ospedale del Mare in prognosi riservata.

Come racconta Fanpage, siamo nei dintorni del corso Garibaldi, all’altezza di piazza Principe Umberto quando un bus investe un pedone. Secondo le prime ricostruzioni, il 21enne stava attraversando fuori le strisce pedonali, il mezzo pesante, probabilmente, lo ha visto sbucare all’improvviso e non è riuscito ad evitare l’impatto.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 e gli agenti della Municipale. Il ragazzo non è in pericolo di vita. Illesi i passeggeri del pullman.