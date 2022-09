0 Facebook Rita De Crescenzo a Milano da Fabrizio Corona: “A casa sua, mi ha fatto una proposta di lavoro segreta” Spettacolo 22 Settembre 2022 16:06 Di redazione 2'

Rita De Crescenzo arriva a Milano per incontrare il suo idolo, Fabrizio Corona. Dopo il video girato a Napoli con l’ex re dei paparazzi in cui si cimenta nel balletto, è approdata nel capoluogo lombardo per la collaborazione.

Cosa staranno facendo i due insieme? A quanto pare Rita e Fabrizio stanno avviando una collaborazione segreta di cui non si può sapere nulla. La stessa De Crescenzo rivela che si tratta di qualcosa di “top secret”. Dopo l’inaugurazione plateale dello Svergognata Shop e il servizio con Le Iene, il successo della nota tiktoker non si arresta e arriva fino al piccolo schermo. Dal social cinese, ai meme, ai tormentoni fino alla collaborazione con Fabrizio Corona. Ha dichiarato: “Sono andata a casa sua. Ma devo pensare bene perché io sono così e non potrò mai cambiare. Devo pensare a questa proposta di lavoro. Lui scende fra 15 giorni, viene qui da me e ne parliamo con mio marito ei miei figli”.

Quanto guadagna Rita De Crescenzo?

Rita De Crescenzo è diventata ormai un fenomeno, tutti la invitano alle feste per cantare, per le sue esibizioni sopra le righe. La stessa rilancia gli attacchi del consigliere Francesco Emilio Borrelli sempre con il sorriso perché ormai il personaggio fa simpatia un po’ a tutti. Secondo una stima della pagina Quantoguadagna.it, la regina del trash chiederebbe circa €200/€250 per ogni evento a cui partecipa. C’è chi dice che, con il successo, abbia chiesto anche più soldi. Considerando poi le visualizzazioni su Tik tok e le sponsorizzazioni, la De Crescenzo porta a casa uno stipendio più che notevole.