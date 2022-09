0 Facebook Napoli, trovano luce accesa nella cabina per le fototessere: all’interno un ladro che rubava le monete Cronaca 22 Settembre 2022 16:46 Di redazione 1'

I ladri colpiscono anche le cabine fotografiche. E’ accaduto a Napoli, a Poggioreale. In manette è finito Carmine Fusco, 34 anni, già noto alle forze dell’ordine.

Ruba monete nella cabina per le fotografie: arrestato 34enne

I carabinieri sono intervenuti in quel di via Stadera, all’altezza del civico 142. Hanno notato una luce che proveniva da una cabina per le fototessere presente in strada. Al suo interno i militari dell’arma hanno trovato il 34enne con tanto di pinza che provava a forzare la cassa delle monete sistemata all’interno della cabina.