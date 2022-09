0 Facebook Rita De Crescenzo con Fabrizio Corona, il grande annuncio e il balletto virale: “Presto scoprirete il mio video con lui” Spettacolo 16 Settembre 2022 15:34 Di redazione 1'

Rita De Crescenzo è ancora una volta protagonista dei social, ma questa volta al suo fianco c’è l’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona. I due si sono fatti riprendere mentre ballano sulle note di “Svergognata”, il tormentone lanciato dalla tiktoker napoletana ormai due anni fa. Insomma Rita incontra il suo idolo e subito parte il balletto su Tik Tok che, manco a dirlo, diventa virale.

Rita De Crescenzo con Fabrizio Corona, il grande annuncio

Non si sa in che modo e per quale motivo i due si siano incontrati, fatto sta che l’influencer di Tik Tok non era più nella pelle e sul social cinese girano tantissimi video die due insieme che ballano e si divertono. Come mai questo incontro? Lei promette di svelare la collaborazione con l’ex fotografo e aggiunge che ormai vola sempre più in alto.

Insomma dopo l’inaugurazione plateale dello Svergognata Shop e il servizio con Le Iene, Rita De Crescenzo prosegue con il suo successo e incontra anche Fabrizio Corona.