0 Facebook Dimentica di inserire il freno a mano: Monica muore schiacciata dalla sua stessa auto Cronaca 22 Settembre 2022 17:33 Di redazione 2'

Una fatale dimenticanza è costata la vita ad una 59enne. La donna aveva dimenticato l’inserimento del freno a mano dell’auto appena parcheggiata.

Muore investita e schiacciata dalla sua stessa auto: aveva dimenticato di inserire il freno a mano

Tragedia in quel di Fenis, in provincia d’Aosta. E’ morta Monica Gazzola, investita e schiacciata dalla sua stessa auto mentre scaricava merce dal cofano in un tratto di strada in pendenza. La donna lavorava come infermiera da oltre 30 anni per l’Unità Sanitaria Locale della Regione Valle d’Aosta.

La ricostruzione dei carabinieri e ulteriori indagini in corso

I soccorsi sono stati allertati dal marito della donna che non la vedeva tornare in casa. A ricostruire l’immane tragedia sono stati i carabinieri: Monica era andata a recuperare alcuni indumenti in un’altra casa di sua proprietà e li aveva messi nel baule della sua Panda. Poi il ritorno a casa e il parcheggia della vettura.

La donna si sarebbe accorta del pericolo quando stava scaricando gli indumenti: è stata travolta dalla sua sua stessa auto, il freno a mano non era stato inserito in modo corretto. Ulteriori indagini sono in corso.