0 Facebook Gigi D’Alessio tenero papà, il gesto per il figlio di Denise prima di salire sul palco: “Non ci sono parole” Spettacolo 22 Settembre 2022 17:40 Di redazione 1'

Gigi D’Alessio e Denise Esposito, una storia che procede a gonfie vele. I due hanno insieme un figlio, il piccolo Francesco, quinto figlio del cantante napoletano e primo della nuova compagna. E’ nato a gennaio e già è il cuore id papà, il più piccolo dei suoi bambini. Innamorati più che mai, i due non si dividono nemmeno in tournè.

Denise ha seguito il suoi Gigi in un tour in Germania, dove D’Alessio si sta esibendo insieme a Nino D’angelo con lo spettacolo “figli di un re minore”. In attesa di cantare sul palco il cantante ha passato qualche momento a fare il papà. Poco prima di esibirsi ha preso il bambino in braccio e l’ha coccolato, dondolandolo mentre D’Angelo cantava. Pochi momenti preziosi che sono stati ripresi dai follower e postati su Tik Tok.

Subito dopo il piccolino è tornato in braccio alla mamma, che lo attendeva a braccia aperte giù al palco, nel backstage. Una famiglia adorabile e molto unita che sfida anche tutti coloro che pensavano che 2 anni di differenza d’età fossero davvero troppi.