Il papà che fa guidare il motoscafo al figlio ne fa un’altra: “Regalata una moto per il nono compleanno”

Dopo le polemiche suscitate per aver fatto guidare il motoscafo al figlio di 9 anni, mania poi ripresa da tantissimi altri individui e debitamente postata su TikTok, il padre dell’anno ne ha fatta un’altra.

Sui social gira il video del regalo che l’uomo avrebbe fatto al figlio per la prima comunione, considerato che il bambino avrà tra i 9 e i 10 anni, insomma il resto viene da sé. Al figlio l’uomo ha infatti deciso di regalare una moto scatenando l’ira di tutti. Il filmato è stato pubblicato anche dal consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli:

“Francesco, questo è lo stesso energumeno che tempo faceva guidare il motoscafo al figlio. Regalare una moto ad un bambino per la prima comunione, che per legge non può neanche guidare fino al compimento di 16 anni, è assurdo. Ma poi i valori dei sacramenti sono davvero questi? I soldi e lo sfarzo?”