Cecilia Rodriguez rompe il silenzio sulla sua assenza: "Incinta? Io sto davvero male, devo prendermi cura di me" Spettacolo 22 Settembre 2022

Sta davvero male Cecilia Rodriguez, la sorella di Belen ha voluto raccontare il motivo della sua malattia che oggi la rende ancora così lontano dai social. In molti hanno pensato che l’assenza fosse dovuta al fatto che era incinta, ma l’argentina confessa che questo non c’entra assolutamente nulla.

u Instagram ha fatto sapere ai suoi fan di aver intrapreso una dieta specifica per risolvere alcuni problemi di salute. “Sono ufficialmente a dieta, ma non una dieta per dimagrire, una dieta per guarire”, ha spiegato Rodriguez. “Come avete visto nelle scorse settimane, non sono stata bene. È arrivato il momento che io mi prenda cura di me. E quindi niente, dieta specifica: sarò brava, farò la brava”.

Non ha specificato di cosa si tratti, ma sembra che Cecilia soffra di problemi gastro intestinali che sarebbero diventati gravi.