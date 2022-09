0 Facebook Uccide la figlia 19enne investendola e schiacciandola con l’auto: non accettava il suo fidanzato News 22 Settembre 2022 09:44 Di redazione 2'

Ha ucciso la figlia di 19 anni schiacciandola due volte con l’auto. Per l’uomo scatta l’ergastolo, con una pena minima di 18 anni. Il delitto, che si è consumato lo scorso gennaio, nasce perché il padre non accettava il fidanzato della giovane.

Così Nigel Malt, 45 anni, avrà l’ergastolo per aver ammazzato Lauren, la figlia, investendola due volte e schiacciandola con l’auto. La ragazza aveva solo 19 anni. Il delitto si è verificato West Winch nel Norfolk, Inghilterra. L’uomo aveva minacciato anche il fidanzato della figlia con un piede di porco. La ragazza era intervenuta in una tra il padre e il fidanzato e aveva provato a salvarlo, e propri in quel frangente lui l’aveva investita e schiacciata di fronte la casa in cui lei viveva con gli altri due fratellini più piccoli.

Inizialmente il 45enne si era detto innocente, additando la tragedia come incidente, ma poi le testimonianza dell’ex moglie che parlava di violenza l’hanno inchiodato. In una nota, la famiglia di Lauren ha scritto che era “una bellissima giovane donna amata da molti. La sua vita le è stata tragicamente portata via in un modo orribile, per mano di suo padre, qualcuno che avrebbe dovuto amarla e proteggerla. Anche se nulla potrà mai compensare la sua perdita e il dolore che tutti stiamo provando, siamo molto grati che sia stata fatta giustizia e che sia stato emesso un verdetto di colpevolezza”.