Sorrento, schianto auto-scooter. Luca perde la vita, la madre: “Sempre nel mio cuore”

Un grave incidente c’è stato a Sorrento, famosa località dell’omonima penisola sita in provincia di Napoli. In via Fuorimura, nei pressi di Piazza Ganci nel rione di Santa Lucia, lo scontro tra un’automobile e uno scooter ha causato la morte di un giovane: Luca Coppola.

Quest’ultimo è deceduto a soli 24 anni dopo un ricovero urgente presso l’ospedale di Sorrento. Purtroppo i traumi provocati dal violento impatto sono stati fatali. Inutili gli interventi dei medici. L’intera comunità sorrentina è stata scossa dal dolore.

Sulla vicenda, con lo scopo di chiarirne la dinamica, indagano i carabinieri. Sono stati tantissimi i messaggi d’affetto per la vittima e la sua famiglia.

“Rimarrai sempre nei nostri cuori Luca eri la mia ragione di vita, ora un pezzo di me è morto con te, dammi da lassù la forza di andare avanti. Dio si è preso l’angelo più bello, gentile e generoso della terra per metterlo al suo fianco“, questo il messaggio della madre pubblicato su Facebook.