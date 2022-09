0 Facebook Stefano De Martino contro Antonino Spinalbese, lo scontro: “E’ ancora peggio. Avete presente lo scorso anno?” Spettacolo 21 Settembre 2022 07:34 Di redazione 1'

Torna in tv Stefano De Martino, con il game show Stasera tutto è possibile, insieme a Francesco Paolantoni e Biagio Izzo andrà in puntata contro Alfonso Signorini su Canale 5 e il suo GF Vip il lunedì in prima serata.

Dall’altra parte, nel reality show più seguito di Canale Cinque, c’è l’ex di Belen, nonché il papà di Luna Marì: Antonina Spinalbese.

Stasera tutto è possibile riparte lunedì 26 settembre: “Avete presente come è andata la scorsa edizione? Vi posso soltanto dire che quest’anno è ancora peggio” dice il conduttore. Dopo il successo di Tim Summer Hits, la Rai punta ancora sul condottare napoletano che tornerà prima con il game show c poi con Bar Stella in seconda serata.