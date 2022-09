0 Facebook Lutto a Napoli, tifosi in lacrime per l’improvvisa scomparsa: “Addio al guerriero della curva” Cronaca 20 Settembre 2022 21:11 Di redazione 1'

Una triste notizia rimbalzata in modo virale sul web attraverso i social. Napoli ha perso uno dei suoi più grandi tifosi: Gemello Soldato, così era noto negli ambienti delle curve.

È morto Gemello Soldato

“𝗥. 𝗜. 𝗣. Guerriero della nostra Curva 𝗔. Nel rispetto per ciò che sei stato per la Napoli ultras e come persona comune noi ti chiediamo di fare un buon viaggio Fratello della eterna (𝗖𝗨𝗥𝗩𝗔 𝗔). I tuoi fratelli della 𝟭𝟲𝟳 Quarto“, ha scritto la Curva A sulla propria pagina Facebook.

I messaggi d’affetto

“Ora fai cantare gli angeli in paradiso buon viaggio ultras“, “Riposa in pace fratello!!! Dalla curva paradiso continua a sostenere la nostra fede!!!“, questi alcuni dei messaggi d’affetto.