Bufera su Nunzia De Girolomo: "Utero in affitto? A Scampia le donne lo spaccerebbero", vergogna razzista Spettacolo 21 Settembre 2022 07:43

Bufera su Nunzia De Girolamo, l’ex parlamentare di Benevento, che durante la trasmissione Pian aPulita, andata in onda lo scorso 15 settembre su LA 7, ha fatto dichiarazioni che non sono per niente piaciute.

Sul tema utero in affitto ha dichiarato: “Sono assolutamente contraria alla gestazione per altri – ha detto De Girolamo – ma sono contraria per etero e omosessuali perché vengo da una regione dove già mi immagino Scampia, dove le donne smettono di spacciare hashish e cominciano a spacciare l’utero, quindi sono terrorizzata dalle storture di questo paese e mi attengo alla Costituzione”.

La clip con l’intervento, che da ieri è rimbalzata sui profili social, sta scatenando non poche polemiche contro l’ex parlamentare. Che senso ha un insulto razzista quando si sta parlando di tutt’altro?