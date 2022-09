0 Facebook Caos all’esterno della scuola nel Napoletano: rissa sotto gli occhi dei bambini, prese due ragazze a pugni Cronaca 21 Settembre 2022 15:58 Di redazione 1'

Desta scalpore quanto avvenuto all’esterno di una scuola di Giugliano – la ‘San Rocco‘ – una rissa consumata all’orario d’ingresso. Sono 4 le persone coinvolte: una coppia di 60enni e due ragazze.

A riportare la notizia è un testimone della zuffa a TeleclubItalia: un litigio scoppiato per motivi di viabilità, la signora anziana – dopo il diverbio – ha colpito fisicamente la ragazza con uno schiaffo in pieno volto. L’amica di questa è intervenuta per fermare la rissa ma il marito della 60enne ha scagliato pugni in viso alle due ragazze.

La denuncia dopo l’aggressione

L’intera zuffa è andata in scena sotto gli occhi di due bambine di 1 e 3 anni, figli delle giovani picchiate. Ad assistere all’assurda violenza anche diverse mamme presenti nei dintorni della scuola dopo aver accompagnato i propri figli in classe. Le due giovani sono poi andate all’ospedale per farsi medicare: hanno poi presentato denuncia alle forze dell’ordine per l’aggressione subita.