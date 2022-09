0 Facebook Tragico incidente stradale in Costiera, scontro fatale tra scooter e auto: muore un 24enne Cronaca 21 Settembre 2022 11:42 Di redazione 1'

Tragico incidente stradale in quel di Sorrento, nel Napoletano. Un giovane di 24 anni è morto in un drammatico sinistro ieri sera, martedì 20 settembre.

Il tragico incidente si è consumato in via Fuorimura. Il giovane viaggiava su uno scooter quando, per circostanze ancora ignote, si è scontrato contro un’auto che proveniva dal senso opposto di marcia: alla guida un altro giovane.

Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi del 118, ma le condizioni del ragazzo sono apparse sin da subito disperate: purtroppo per il 24enne non c’è stato nulla da fare. Entrambi i veicoli sono stati sequestrati dai carabinieri: sono in corso le indagini.