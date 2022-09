0 Facebook Grande attesa per l’edizione 2022 di Ischia Safari, tra i partecipanti il maestro pasticciere Matteo Cutolo News 21 Settembre 2022 12:01 Di redazione 3'

Grande attesa per l’edizione 2022 di Ischia Safari, la due giorni di gusto e solidarietà che si terrà a cavallo tra il 25 e il 26 settembre presso l’Albergo della Regina Isabella e il Parco termale Negombo ad Ischia.

Attesa per l’Ischia Safari: presente anche Matteo Cutolo

Tra i protagonisti principali di questa bellissima kermesse c’è sicuramente Matteo Cutolo, proprietario della rinomata pasticceria e gelateria ‘Generoso‘ sita ad Ercolano, alle pendici del Vesuvio. Matteo Cutolo è vincitore del Campionato Italiano 2016 FIPCG nella categoria “Pastigliaggio e Monoporzione gelato”. Vincitore del Campionato Mondiale di Pasticceria e Gelateria 2017 FIPGC. Dal 28 luglio 2022 ricopre la carica di presidente Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria E Cioccolateria.

La storia di Matteo Cutolo e del gioiello ‘Generoso’

il 4 aprile del 1962 in via 4 Novembre ad Ercolano apriva le porte “Generoso” , attività artigianale di gelateria e semifreddi, che portava il nome del fondatore, il gelatiere nonché pasticciere, Generoso Domanda. La Pasticceria Generoso di Ercolano a sessant’anni dalla sua nascita, racconta una storia professionale ricca di soddisfazioni e riconoscimenti percorsa di pari passo alla storia di famiglia. Matteo Cutolo, nipote di Generoso e sin da bambino al suo fianco nel laboratorio di pasticceria, pur perseguendo gli studi in economia, l’arte della pasticceria era sempre stata sul suo cammino e nel 2000 sentì che gli insegnamenti di nonno Generoso erano arrivati al cuore e fu così che il testimone passò nelle sue mani.

La Pasticceria Generoso nel giro di pochi anni con Matteo Cutolo ebbe una nuova impronta, coniugando al meglio la tradizione con l’innovazione, con la nascita di nuove combinazioni di forme, colori, consistenze e sapori, servendosi della nobile arte della Pasticceria.

Ma le più grandi soddisfazioni per “Generoso” arrivano dalla partecipazione di Matteo Cutolo al Campionato Nazionale di Pasticceria (organizzato dalla Federazione Italiana di Pasticceria Gelateria e Cioccolateria) nel 2016 dove conquista il titolo di Campione Nazionale di Pasticceria e dalla partecipazione nel 2017 al Campionato Mondiale di Pasticceria (organizzato dalla Federazione Internazionale di Pasticceria Gelateria e Cioccolateria), dove conquista il titolo di Campione del Mondo di Pasticceria.

Agli inizi del 2020 “Generoso” ha ampliato i suoi spazi di lavorazione, creando un nuovo laboratorio di oltre 200 mq con attrezzature e macchinari di ultima generazione per essere sempre al passo con i tempi ed affinare sempre più le tecniche di produzione. La voglia di crescere e di migliorarsi è una costante di “Generoso”, la passione e l’impegno di Matteo sono i pilastri che sorreggono quest’attività, che oggi racconta 60 anni di storia.