0 Facebook Afragola, blitz anti droga nel rione Salicelle: i nomi delle persone arrestate Cronaca 21 Settembre 2022 11:24 Di redazione 3'

Nell’ambito di un’indagine diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, i Carabinieri della Compagnia di Casoria e della Stazione di Afragola, nella giornata del 21 settembre hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Procura Distrettuale Antimafia, nei confronti di diecisoggetti (9 in carcere e 1 agli arresti domiciliari), gravemente indiziati dei delitti di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio (artt. 73 e 74 DPR 309/1990).

Le indagini, condotte dalla Stazione Carabinieri di Afragola tra il luglio 2018 e il maggio 2019, hannoconsentito di documentare l’operatività di un gruppo criminale (conosciuto come “Barbato – Bizzarro”) dedito altraffico di sostanze stupefacenti, operante nel comune di Afragola ed avente come base operativa l’insediamento popolare del Rione Salicelle. Nel corso dell’attività, i Carabinieri hanno raccolto validi elementi comprovanti l’esistenza e l’attività di due distinte piazze di spaccio di sostanza stupefacente (in particolare hashish e cocaina) site all’interno del predetto insediamento popolare, individuandone i capi promotori, i loro gestori e i pusher, oltre che i canali di approvvigionamento dello stupefacente. Le piazze in questione erano particolarmente redditizie, arrivando ad effettuare anche un centinaio di cessioni al giorno per un guadagno complessivo giornaliero di qualche migliaio di euro.

Nel corso dell’indagine sono stati eseguiti vari riscontri, con sequestro di sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina e con il contestuale arresto in flagranza dei detentori. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.

I NOMI

1. BIZZARRO Francesca, nata a Napoli in data 28.02.1983;

2. MOCERINO Eva, nata ad Afragola (NA) in data 18.06.1974;

3. PICCO Anna, nata a Napoli in data 29.05.1995;

4. D’AMBRA Raffaele, nato ad Afragola (NA) in data 21.11.1973,

5. RAUCCI Antonio, nato ad Acerra (NA) in data 14.05.1996;

6. SERPE Vincenzo, nato ad Acerra (NA) in data 17.03.1998,

7. SERPE Ciro, nato ad Afragola (NA) in data 28.09.1969;

8. D’AMBRA Gaetano, nato ad Acerra (NA) in data 02.03.1991;

9. MARRONE Mauro, nato ad Acerra (NA) in data 23.02.1985;

10. SERPE Paolo, nato ad Acerra (NA) in data 15.12.1990;