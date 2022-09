0 Facebook La nuova grande sfida di Giusy Attanasio: il primo brano in italiano della Regina di Napoli: “Io ti cerco ancora” Dopo lo straordinario successo con la musica neomeolodica, Giusy Attanasio va alla conquista del panorama musicale italiano Spettacolo 21 Settembre 2022 17:41 Di Carmine Ubertone 2'

Una nuova grande sfida. Una delle più belle voci ‘Made in Napoli‘, Giusy Attanasio, getta via la maschera e si lancia nel panorama della musica nazionale. ‘La regina di Napoli‘ ha pubblicato il nuovo singolo tutto in italiano ‘Io ti cerco ancora‘ che sta già raccogliendo tantissimi consensi tra i fan e gli esperti del settore.

Non solo lo straordinario successo con la musica neomeolodica, di pari passo si va alla conquista del panorama musicale nazionale. ‘La regina di Napoli‘, Giusy Attanasio, attraverso la sua fantastica voce, è pronta a raccogliere una nuova grande sfida. “Io ti cerco ancora” è il suo brano d’esordio in italiano: una canzone che fa capire ai vari critici che, gli artisti napoletani, non sono limitati al mondo neomelodico ma possono anche realizzare capolavori di carattere nazionale.

Il video, a dir poco spettacolare sotto la regia di Gianluca Allotta, è stato girato interamente nella bellissima location di Taormina, in Sicilia. Le scene dirette da Antonio Toela, testo e musica sono frutto dello splendido lavoro di Francesco Franzese mentre gli arrangiamenti sono del grande maestro Alberto Costa: un’equipe composta da tali nomi è sempre sinonimo di successo assicurato.

Il nuovo singolo, lanciato su Youtube e sulle varie piattaforme di streaming digitale da pochi giorni, sta già riscuotendo un grande successo. Nel videoclip musicale compare Giusy Attanasio nelle vesti di una splendida sirena.

Dal brano si evince il racconto, nel modo più sincero, di un sentimento puro e nobile come quello dell’amore: il tutto racchiuso da una melodia dolce, romantica e personale che entra in testa, ma soprattutto nel cuore di chi l’ascolta. Giusy Attanasio ha conquistato con il suo talento tutta Napoli, ora tocca all’Italia intera scoprire la sua bellissima voce.

