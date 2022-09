0 Facebook Dramma in Campania, fiamme avvolgono abitazione: muore Pasqualino ‘Tuttofare’ Cronaca 21 Settembre 2022 17:37 Di redazione 1'

Dramma in Campania, ieri sera, intorno alle 19:20 un incendio è divampato in un’abitazione a Montella, nell’Avellinese. Purtroppo è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di 50 anni, Pasqualino Dello Buono.

L’intera comunità di Montella è sotto choc per la tragica scomparsa di Pasquale, un uomo, una persona che tutti volevano un gran bene. Le fiamme che hanno avvolto l’intera casa sono state spente con enormi difficoltà. L’intervento dei Vigili del Fuoco si è concluso intorno alla mezzanotte.

Purtroppo, come riporta Il Meridiano News, non è l’unica tragedia avvenuta in questa famiglia: una decina d’anni fa, la madre di Pasqualino, rimase gravemente ustionata morendo qualche giorno dopo in ospedale.