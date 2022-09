0 Facebook Napoli, bimba di un mese salvata dai medici del 118: “Stava soffocando” Cronaca 21 Settembre 2022 20:18 Di redazione 1'

“118 Loreto Crispi salva una bimba di 1 mese da morte per soffocamento! Accade tutto stanotte, la centrale operativa ‘Angelo Perniciaro’ di Napoli allerta, intorno alle ore 1.00, la postazione 118 del Loreto Crispi per ‘ostruzione delle vie aeree’ in bimba di un mese di vita a Vico Cavaioli a Napoli.

In una manciata di minuti l’equipaggio è a casa della piccola paziente, effettuano immediatamente le manovre di disostruzione delle vie aeree, la bimba riprende il respiro spontaneo. Alle ore 1.17 la piccola è’ stata affidata alle cure del Santobono di Napoli.

I nostri complimenti vanno all’equipaggio della Asl Napoli 1: Medico: Catuogno; infermiere: Vacca; autista: Busiello. ‘Queste sono le notizie che amiamo divulgare, i nostri complimenti vanno agli uomini e donne del servizio 118 che nonostante innumerevoli difficoltà sono presenti ,professionali e risolutivi! Bravi!’.

Evviva il 118 della Napoli 1! Dott. Manuel Ruggiero, Presidente NTI“.