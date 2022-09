0 Facebook Compleanno Belen a Napoli, la sorpresa e la dedica speciale di Stefano con i suoi figli: “Mio marito” Spettacolo 20 Settembre 2022 14:47 Di redazione 2'

Oggi Belen Rodriguez compie 38 anni r a festeggiarla ci sono le persone a lei più care: la famiglia, i figli e il marito, Stefano De Martino. La famiglia si è finalmente riunita e mentre l’argentina spegne le candeline a Napoli, dove ha passato il weekend con i suoi più grandi amori, arrivano gli auguri per lei.

L’argentina ha trascorso il suo weekend da festeggiata in una villa a Marechiaro, a Posillipo, insieme a colui che definisce il marito, alla mamma, al papà e i suoi due figli: Santiago e Luna Marì. Proprio il padre di quest’ultima ha appena varcato la soglia del Grande Fratello Vip e ha subito lanciato la stoccata alla ex: “Lei non c’entrava niente con me”.

Compleanno Belen Rodriguez: gli auguri di Stefano De Martino

Non si fanno attendere però gli auguri social più desiderati da Belen, ma anche dai tantissimi follower della coppia. Dopo il risveglio in villa con un mazzo di girasoli, il conduttore napoletano ha scritto una dedica alla moglie, con tanto di foto della stessa in un campo di girasoli, con il sole in viso: “Tanti auguri vita”. I due, che sono il ritratto dell’amore e della gioia, sono tornati finalmente insieme e, a quanto pare, la loro famiglia è stracolma di felicità.