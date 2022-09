0 Facebook Antonino Spinalbese al GF Vip, la stoccata a Belen e Stefano: “Non c’entrava proprio niente con me” Spettacolo 20 Settembre 2022 07:30 Di redazione 1'

Al via la settima edizione del Grande Fratello Vip. Il secondo concorrente che ha messo piede nella casa più spiata d’Italia è proprio Antonino Spinalbese, da tempo atteso dal pubblico. Come ci si aspettava non poteva non citare la sua storica ex, Belen Rodriguez, nonché mamma della sua bambina, Luna Marì.

Nella presentazione della clip l’ex parrucchiere mette subito in chiaro la vicenda. Pare che l’intenzione sia proprio questa: ne parlo ora e non ne parlerò mai più. “Abbiamo avuto una storia di due anni e mezzo”. “Io non c’entravo nulla nella sua vita e neanche lei nella mia”, ha affermato prendendo le distanze dall’argentina e lanciando la stoccata senza mezzi termini.

Belen intanto è tornata a essere felice accanto a colui che pare sia proprio l’amore della sua vita: Stefano De Martino. Antonino invece, a differenza dei tanti gossip di questa estate, si confessa single.