Assurdo nel Casertano, mentre dorme viene cosparso di alcol e poi dato alle fiamme: 55enne in gravi condizioni
Cronaca 19 Settembre 2022

Un’assurda aggressione ha avuto luogo in quel di Casagiove, nel Casertano, lo scorso 9 settembre, ma solo ora venuta a galla. Un senza fissa dimora di 55 anni è stato prima cosparso di alcol, poi dato alle fiamme, il tutto mentre dormiva.

La vittima – come riporta Casertace – è un immigrato marocchino: è ricoverato in gravi condizioni al centro Grandi Ustionati del Cardarelli di Napoli. A soccorrere l’uomo sono stati alcuni passanti prima dell’intervento del 118.

Le condizioni dell’uomo

L’uomo ha riportato ustioni di terzo grado sull’addome, alle gambe e sul torace: circa il 60% del corpo. E’ in prognosi riservata. In corso le indagini, non si esclude la pista della bravata di alcuni giovani.