0 Facebook Napoli, autista si trasforma in eroe: salvata donna che rischiava di essere investita dalla sua auto Cronaca 19 Settembre 2022 16:11 Di redazione 2'

A via Imbriani, a Napoli, le recenti cronache ci portano a conoscenza di un vero e proprio ‘eroe‘. L’uomo in questione è Carlo Cicchetti, un’autista Anm, in servizio da 25 anni .

Autista eroe salva donna che rischiava di essere investita

Come raccontato sui social da Marco Sansone – sindacalista Usb – l’autista ha notato una donna di circa 60 anni b aveva fermato la sua auto, una Fiat 600 per gettare un sacchetto di rifiuti. La signora non si è accorta di non aver messo il freno a mano: l’auto è scivolata pericolosamente a ritroso. La donna, accortasi del pericolo, ha rincorso la vettura invano.

Carlo, vista l’intera scena, si è precipitato in strada per provare a fermare l’auto, ormai fuori controllo. Proprio in quel momento, la donna, sempre nel tentativo di fermare l’auto, è caduta accidentalmente. Fortunatamente, l’autista è riuscito prima a rallentare e poi a fermare il veicolo poco prima che travolgesse con le ruote quella donna ormai a terra. Così, tra le urla dei passanti, altre persone si sono precipitate ad aiutare Carlo, il quale ha riportato solo una slogatura al polso.

IL POST SUI SOCIAL