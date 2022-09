0 Facebook Tragedia in casa, bimbo muore improvvisamente davanti ai genitori: “Ha avuto un malore” Cronaca 17 Settembre 2022 17:23 Di redazione 1'

Malore improvviso in casa mentre si trovava con la famiglia, il bambino, di 9 anni, è morto davanti agli occhi dei genitori dopo aver avuto un malore.

La tragedia, avvenuta a San Martino a Pontorme, in provincia di Firenze, si è verificata presso l’abitazione della, davanti ai genitori: inutili, purtroppo, i soccorsi. Sul luogo sono giunte prima due ambulanze della Misericordia di Empoli e poi è arrivato direttamente da Firenze Careggi l’elisoccorso Pegaso. Nulla da fare per il piccolo.

Secondo una prima ricostruzione il bambino non aveva alcuna malattia. Dal giorno prima stava male ma nulla che potesse far pensare a una simili tragedia. Sul corpo del bambino, adesso, sarà fatta l’autopsia per chiarire le cause del decesso, avvenuto per cause naturali.