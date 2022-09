Il dramma di mamma Silvia e del piccolo Mattia: “La mamma è qui, l’ho visto l’ultima volta, era aggra

L’auto è stata letteralmente alzata dall’onda e si è riempita d’acqua così Silvia, non potendo cambiare strada, è riuscita ad uscire miracolosamente dalla vettura, portando con sé il piccolo Mattia. Ma la violenza di una seconda onda le ha strappato il figlio dalle braccia. “L’ho visto aggrappato a un tronco. Io provavo a raggiungerlo, gli urlav o ‘La mamma è qua, amore’. Mi aggrappavo a rami , rocce, e poi sono salita su un albero. Ma da lì non l’ho visto più. C’era solo il nero attorno a me”.

Sono passate 36 ore, Silvia è ricoverata in ospedale con un principio di polmonite e di Mattia non si hanno più tracce. “Nessuno ci aveva avvertiti del pericolo. Mattia è autistico. Non parla, ma aveva negli occhi il terrore. Cercavo di tranquillizzarlo. Non riesco a perdere la speranza. Lo so che non è razionale. Ma io rivoglio mio figlio. Lancio un appello ai soccorritori: “Riportatelo alla sua mamma”.