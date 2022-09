0 Facebook Fabrizio Corona, nuovo attacco a Totti e Ilary Blasi: “Sono adesso a telefono con lei. Lo sapevate? News 17 Settembre 2022 18:11 Di redazione 2'

Continua l’attacco mediatico di Fabrizio Corona a Francesco Totti e Ilary Blasi. L’ex re dei paparazzi ha dichiarato di avere tantissime informazioni. I suoi profili Instagram sono stati chiusi, ma lui ha provveduto a riaprirne di nuovi. Morale della favola? Vuole continuare il suo gioco contro la coppia.

Corona, poco lontano dai 300.000 follower sui nuovi profili, ha pubblicato lo stralcio di una telefonata con una persona misteriosa al momento:”Pronto…?”. Quindi lui: “Immagini perché ti chiamo? Ovviamente lo sai, no? Posso dirti una cosa? Il tuo compagno…”. Poi la risposta: “Sì, ma non ho voglia proprio di…”.

Intanto, dei diversi nomi fatti, è arrivata la smentita di Cristiano Iovino, il personal trainer definito in alcuni retroscena l’amante della Blasi: “In merito agli articoli diffusi negli ultimi giorni dagli organi di stampa, il signor Cristiano Iovino invita tutti gli operatori dell’informazione a non dare credito alcuno a chi lo addita, mediante ricostruzioni false e strumentali, come protagonista di vicende delle quali è del tutto estraneo. Precisa di conoscere la signora Blasi meramente in quanto amica di conoscenti comuni, tra i quali la sua agente Graziella Lopedota”.