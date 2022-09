0 Facebook Stefano De Martino e Rocco Siffredi insieme: “Vieni, vieni”, la risposta di Belen: “Non vedo l’ora” Spettacolo 17 Settembre 2022 18:27 Di redazione 2'

E’ diventato virale il video di Stefano De Martino e Rocco Siffredi. L’attore a luci rosse sarà ospite della prima puntata dello show condotto dal napoletano, “Stsera tutto è possibile”. I due hanno girato una breve clip esilarante.

Dal filmato, che dura meno di un minuto, si sentono i due dire: “Venite, venite, ci divertiamo insieme”, poi risate per allusioni evidentemente di natura sessuale. A quel punto però quello che ha fatto incuriosire i follower è stata una voce in sottofondo.

Il filmato, che è diventato virale e commentato su Tik Tok, mostra una voce in sottofondo. E’ quella di Belen Rodriguez, a Napoli in questi gironi proprio per sostenere il suo amore Stefano alle prese con la conduzione dello show di Rai Due. La showgirl sembra dire: “Non vedo l’ora”. Non sappiamo se si riferisce alla puntata ao a tutt’altro, ma al sua frase contestualizzata alla clip aha scatenato una serie di commenti molto ironici. Gli utenti infatti, scherzando, consigliamo al conduttore di non far conoscere Rocco alla moglie!