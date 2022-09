0 Facebook Reddito di cittadinanza revocato nel Napoletano, il sindaco: “O fate così oppure la decadenza è immediata. Avviso l’Inps” Cronaca 16 Settembre 2022 11:21 Di redazione 2'

Polemiche a Melito di Napoli dove il sindaco ha deciso di sospendere il reddito di cittadinanza. In particolare il primo cittadino ha preso la decisione per un motivo ben preciso, che ha scatenato comunque il putiferio. La spiegazione in una nota:

“Decadenza Reddito di cittadinanza per chi conferisce in giorni e orari diversi dal calendario di ritiro”. Il primo cittadino ha quindi dichiarato che se non dovessero rispettare questa condizioni, lverrrà avvisata l’Inps.

La sua iniziativa fa molto discutere. I sindaci non hanno affatto il potere di sospendere il reddito di cittadinanza. La senatrice del Movimento 5 Stelle, Maria Domenica Castellone condanna “questo accanimento nei confronti dei beneficiari della misura”. “Al di là dell’abuso legislativo, mi sorprende che un primo cittadino possa pensare che “solo” i percettori di reddito possano contravvenire alle regole, giacché se fosse il contrario allora non mi spiego come mai, oltre le sanzioni già previste in questi casi, non abbia pensato ad una punizione aggiuntiva anche per tutti gli altri ipotetici contravventori”. “Va detto anche però che i sindaci dovrebbero essere le sentinelle del territorio a tutela dei diritti di tutti. Quanto accaduto invece mi sembra una operazione strumentale a danno dei più fragili, che veicola informazioni errate e produce pericoloso odio sociale”, ha concluso la senatrice.