Giugliano, troppo lunga l'attesa: rissa sfiorata in ospedale Cronaca 16 Settembre 2022

Ospedale di Giugliano 9 settembre ore 19.30. Si sfiora la rissa per persona con ferita da taglio che attende il chirurgo per l’applicazione di punti di sutura da 2 ore. (Per gli esperti del settore da notare il paziente in piedi con ferita coperta da fazzoletto candido – codice verde).

Per fortuna non si è arrivati allo scontro fisico. La carenza di personale sanitario nonché l’impazienza di alcuni utenti è una delle prime cause di aggressioni ai camici bianchi. “Il problema non è il taglio alla cute, bensì il taglio del personale!”.

Si faccia qualcosa! Ospedale San Giuliano,giugliano in Campania, Asl Napoli 2 Nord, Regione Campania.