Donna blocca la galleria, arriva la risposta: “Volevo diventare famosa, ho pianto tutto il giorno attrice e cantante

E’ diventato virale il video di una ragazza protagonista di un tamponamento a catena nella galleria Vittoria di Napoli. L’incidente ha bloccato la strada per molto tempo lo scorso lunedì sera e gli automobilisti non hanno potuto fare a meno di riprendere la scena. Momenti davvero concitati in cui la protagonista del filmato si “agita” con i conducenti delle due vetture e inizia a sbraitare. Pare che non sia nemmeno tanto lucida.

La ragazza però, all’indomani del tamponamento, il cui filmato è diventato virale su Instagram (riportato anche dal consigliere Francesco Emilio Borrelli) e Tik Tok, ha usato il social cinese per dire la sua. Le sue parole:

“Il sogno della mia vita era diventare famosa come attrice e cantante. Non sapevo di questo video finché un mio amico mi ha fatto notare e quindi ho pianto tutto il giorno per la vergogna. E’ successo che una macchina mi ha sbattuto contro quello davanti a me mentre io ero ferma. Il signore ha osato dirmi che dovevo pagare io i danno e non l’ho trovato giusto semplicemente perché ero io la vittima che stava in mezzo.

La signora dietro mi ha tamponata mentre ero ferma e mi ha anche detto che la mia macchina non si era fatta nulla di che e siccome è vecchia. E’ vero lo è ma mi permette di andare a lavorare ogni giorno, per me è indispensabile. In ogni caso questo video è diffamazione, aiutatemi a segnalarlo perché rivolgermi alle autorità mi fa perdere tempo. Non è corretto riprendere persone a loro insaputa”.