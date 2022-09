0 Facebook Caos nella galleria, donna blocca tutto e impazzisce dopo lo scontro: “Chiamate le guardie, m’è venuta addosso. Mi dovete dare i numeri” Cronaca 15 Settembre 2022 15:31 Di redazione 1'

Momenti di panico nella galleria Vittoria a Napoli dove una donna, coinvolta in un incidente stradale con due macchine, ha bloccato il traffico lo scorso lunedì sera. Mentre cercava di reperire i documenti di tutti per fare eventualmente una lettera all’assicurazione, non liberava la corsia.

A riprenderla gli automobilisti innervositi dall’altro lato della galleria che le hanno intimato di smetterla perché stava bloccando tutto. Lei però, visibilmente scossa e alterata, si ostinava a rimanere lì, anche s fossero arrivati i vigli urbani.

Queste le parole:

“Francesco, questa donna ha bloccato il traffico in galleria per litigare per motivi di viabilità. Oltre ad essere visibilmente ubriaca, questa gente come riesce ad essere sempre così volgare, prepotente ed inopportuna?”