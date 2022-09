0 Facebook Rimane ustionato sul lavoro, operaio napoletano perde la vita: lascia moglie e figli Cronaca 15 Settembre 2022 16:08 Di redazione 1'

Dramma all’ospedale Cardarelli. Oggi, giovedì 15 settembre, è morto l’operaio originario di Napoli rimasto ustionato in un’azienda conserviera di Lavello, a Potenza.

Muore al Cardarelli l’operaio rimasto ustionato a Potenza

L’uomo aveva riportato gravi ustioni – circa sul 90% del corpo – dopo esser stato investito da un forte getto di calore dovuto, probabilmente, allo scoppio della caldaia dei macchinari a cui stava lavorando.

Lascia moglie e figli

Prima il trasporto all’ospedale San Carlo di Potenza, poi per via delle gravi condizioni in cui versava, il trasferimento al centro Grandi Ustioni del Cardarelli dove purtroppo è morto nelle scorse ore. Il 36enne lascia moglie e figli.