Totti-Blasi, come stanno vivendo i due ex: “Lui scappa a Roma Nord da Noemi con i figli, lei alla villa all’Eur insieme a lui”

Continuano le voci sulla rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Lontana al momento l’ipotesi di un accordo tra i due ex che probabilmente si scontreranno in tribunale con una giudiziale, con tempi quindi lunghi. I due al momento vivrebbero separati in casa nella villa all’Eur.

Consolidata la storia con Noemi Bocchi, Francesco Totti vivrebbe tra casa sua e quella della flower designer a Roma Nord, come rivela il Messaggero. Qui il calciatore sarebbe spesso a cena con amici e porterebbe anche i suoi figli, insieme a quelli di Noemi che sono nati dal precedente matrimonio e hanno 10 e 8 anni. “Come una famiglia allargata: Cristian che gioca a calcio con il figlio di lei nel giardino di casa, Isabel che si aggira per l’appartamento alla ricerca di merendine”, scrive il Messaggero.

Questa la loro vita adesso, come riporta il quotidiano: “Continua a condurre la vita da separato in villa: zero cordialità, dialoghi ridotti al minimo, civili quanto basta per evitare altri dispiaceri ai tre figli. Più schivo Francesco Totti, che ha abbandonato ogni social, rifugge le occasioni mondane e a malincuore diserta persino lo stadio Olimpico. Al massimo accompagna a scuola Chanel e Isabel, Cristian agli allenamenti.

Dal canto suo invece la Blasi continua a vivere tra famiglia e notti mondane a Roma e Milano.