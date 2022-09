0 Facebook Ilary Blasi e le figlie, la reazione al divorzio con Francesco: “Noi una famiglia, l’unica certezza” Spettacolo 15 Settembre 2022 16:32 Di redazione 1'

L’intervista rilasciata da Francesco Totti sul divorzio con Ilary Blasi ha lasciato molte crepe. Su tutte il rapporto della conduttrice con la famiglia.

A risanare la situazione ci ha pensato lo zio della Blasi che, in un’intervista, ha dichiarato:

“Vi mostro in una unica foto il concetto di FAMIGLIA – scrive Stefano Serafini e la scelta di tenere in maiuscolo la parola famiglia è da sottolineare – Quando il mare é in tempesta si torna nel porto da dove tutto é iniziato e sia ha la certezza di trovare l’amore come se il tempo non fosse mai passato. Questo é quello che ci é stato tramandato dai nostri nonni, dai nostri genitori e che tramanderemo ai nostri figli e nipoti”.

Insomma una bordata all’ex capitano della Roma. Stefano ha anche condiviso una foto della serata, tutti insieme, co Ilary, le sue sorelle, e le figlie Chanel e Isabel.