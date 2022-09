0 Facebook San Giorgio, auto finisce in un bar travolgendo clienti e tavolini: due feriti Cronaca 15 Settembre 2022 16:36 Di redazione 1'

Ha improvvisamente perso il controllo dell’automobile. La vettura ha sbandato finendo all’interno di un bar travolgendo clienti e tavolini. Due persone sono rimaste ferite. Scene di panico e terrore quelle che ci sono state questa mattina a San Giorgio a Cremano.

Auto nel bar a San Giorgio

Nello specifico all’esterno di un locale sito in via Manzoni, una delle strade principali della località vesuviana in provincia di Napoli. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia municipale e i Vigili del fuoco. I feriti sono stati soccorsi e trasferiti all’Ospedale del Mare.

Il conducente è risultato negativo all’alcol test e non è stato al momento denunciato.