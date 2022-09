0 Facebook Belen scatena il panico in aeroporto: “Una lite assurda, non lo fare”, è intervenuta la polizia Spettacolo 15 Settembre 2022 21:23 Di Fabiana Coppola 1'

Belen Rodriguez è ancora protagonista del gossip. L’argentina ha scatenato il panico in aeroporto poco fa da Milano Linate. Ha litigato con assistenti di volo e i fotografi sono accorsi per fare le foto.

Dopo aver attirato l’attenzione di molti passeggeri presenti, ha iniziato a urlare: “Ragazzi non fatemi le foto oppure chiamo la polizia, in aeroporto non potete fotografarmi”. I fotoreporter però hanno risposto che invece potevano farlo.

E’ intervenuta la polizia quando Belen si è rivolta ai poliziotti: “E’ vero che non si possono fare le foto in aeroporto”? Purtroppo per Belen i poliziotti hanno dato ragione ai fotografi. Per cui la showgirl ha continuato a camminare coperta, senza replicare ma visibilmente su tutte le furie.