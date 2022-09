0 Facebook Bomba d’acqua a Napoli, temporale si abbatte sulla città: allagamenti in strada Meteo 16 Settembre 2022 07:13 Di redazione 1'

Così come annunciato delle previsioni del meteo, un temporale si è abbattuto su Napoli. Una vera e propria bomba d’acqua ha colpito la città in questi ultimi minuti. Ieri la protezione civile ha diramato l’allerta.

L’invito esteso ai cittadini e soprattutto alle istituzioni di mettere in campo tutte le misure possibili per affrontare il maltempo e le sue conseguenze. E proprio questa mattina in città si sono verificati i soliti problemi.

Alcune zone di Napoli e provincia si sono allagate con vere e proprie cascate d’acqua formatesi in strada. Non sono stati segnalati, per fortuna, danni particolari.