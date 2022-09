0 Facebook Allerta meteo a Napoli, arriva la decisione del sindaco sulle scuole e le chiusure Cronaca 15 Settembre 2022 20:24 Di redazione 2'

Prima allerta meteo a Napoli da quando è iniziato l’anno scolastico. Venerdì 16 settembre si prevedono 24 ore di rovesci e temporali. L’allerta è di colore arancione, come annuncia la Protezione Civile. Scuole chiuse a Pozzuoli, a comunicarlo è stato il sindaco Gigi Manzoni sulla sua pagina facebook.

Resteranno chiusi a Napoli i parchi cittadini e le scuole invece aperte per l’allerta meteo valida a partire dalle 21 di oggi giovedì 15 settembre per le 24 ore successive.

Secondo la Protezione Civile questi sono i fenomeni ai quali bisognerà prestare attenzione:

– Instabilità di versante, localmente anche profonda, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango;

– Significativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione;

– Allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno;

– Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni);

– Scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito delle acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse;

– Occasionali fenomeni franosi e possibili cadute massi per condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, per la saturazione dei suoli.