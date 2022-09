0 Facebook Angela Celentano, la speranza dei genitori porta al Sud america: “C’è una ragazza che ha una voglia sulla schiena come la sua” Una nuova pista riguardo la scomparsa di Angela Celentano porta in Sud America Cronaca 15 Settembre 2022 12:14 Di redazione 1'

Non si placano le speranze di ritrovare Angela Celentano, la bambina di 3 anni scomparsa sul Monte Faito, nel Napoletano, nel 1996. Ieri sera, durante la puntata della trasmissione televisiva ‘Chi l’ha visto‘, sono intervenuti i genitori Maria e Catello.

Angela Celentano, la nuova pista porta in Sud America: l’appello dei genitori

Una nuova pista riguardo la scomparsa di Angela Celentano porta in Sud America: attraverso una segnalazione, la famiglia della ragazza ha appreso di una donna molto simile nei tratti a come sarebbe oggi la loro figlia scomparsa: “Anche lei ha una voglia sulla schiena come la sua“, hanno spiegato i genitori di Angela.

La commozione della madre di Angela

La pista sudamericana è frutto del lavoro di Missing Angels, un’associazione statunitense che, attraverso l’utilizzo di un software ha creato un’elaborazione grafica usando foto di Angela da bambina, quelle dei genitori e delle due sorelle. “Ho piantoquando ho visto la nuova age-progression della sua foto, è stata come rivederla dopo 26 anni diventata donna“, ha commentato mamma Maria.