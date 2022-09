0 Facebook Tragico incidente stradale nel Salernitano, motorino finisce fuori strada: muore 24enne Cronaca 15 Settembre 2022 11:47 Di redazione 1'

Tragico incidente stradale in quel di Pontecagnano Faiano, nel Salernitano, questa notte. Purtroppo, un 24enne del posto, ha perso la vita dopo che il motorino sul quale si trovava assieme ad un amicoè finito fuori strada, in un canale. Ancora ignote le cause del sinistro.

Il drammatico incidente è avvenuto in via Picentia. Il giovane che guidava il mezzo – anche lui di 24 anni – ha riportato ferite guaribili in 40 giorni. In corso le indagini dei carabinieri per chiarire la dinamica del sinistro. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi del 118 che hanno trasportato i due giovani all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. Purtroppo, per uno dei due ragazzi, non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite che aveva riportato.