Dramma in autostrada, bufale invadono la carreggiata e causano incidente: una vittima Cronaca 14 Settembre 2022

Un assurdo e tragico incidente è avvenuto sull’autostrada A2 del Mediterraneo, tra i Comuni di Contursi Terme e Campagna, in direzione Sud, nel Salernitano.

Secondo quanto riporta radioalfa.fm, alcune bufale hanno invaso la carreggiata causando la tragedia. Un conducente di una vettura ha evitato l’impatto, ma è rimasto ferito. Morta una delle bufale. Momenti di terribile paura invece per tutti gli altri automobilisti che si trovavano in autostrada in quel momento.

Sul luogo sono giunti vigili del fuoco e ambulanze per soccorrere anche gli altri conducenti di tre autovetture e un autoarticolato in transito coinvolti nell’incidente.Tutti sono rimasti illesi, transito in tilt.